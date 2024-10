La Ville de Bruxelles adhère au réseau mondial de villes musicales

La Ville de Bruxelles a annoncé vendredi qu'elle rejoignait le Music Cities Network (ndlr: réseau des villes musicales). Cette organisation internationale à but non lucratif encourage la collaboration entre les villes musicales du monde entier.

Cette adhésion souligne l'engagement de la ville à nourrir une scène musicale dynamique et à contribuer à la communauté musicale internationale, aux côtés de villes telles que Berlin, Manchester, Sydney et bien d'autres, ont précisé les échevines Anaïs Maes (Vooruit) et Delphine Houba (PS), dans un communiqué.

Selon celles-ci, ce réseau adopte "une approche holistique et vise à rassembler toutes les parties prenantes des villes musicales: décideurs politiques, équipes de marketing urbain, professionnels de la musique et artistes sont encouragés à collaborer pour créer des écosystèmes musicaux durables, résilients et plus diversifiés. La capitale surréaliste de la Belgique considère la musique comme une part essentielle de son identité. Cela se traduit par une riche offre de festivals, de salles de concert, de cafés-jazz, de boîtes de nuit, de studios d'enregistrement et d'espaces de résidence".