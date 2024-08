La ville suisse de Bâle choisie pour accueillir le concours Eurovision 2025

La Suisse a hérité de l'organisation du concours Eurovision après la victoire de l'artiste Nemo en mai dernier en Suède, avec sa chanson "The Code".

Les demi-finales se dérouleront les 13 et 15 mai, alors que la finale se tiendra le samedi 17 mai.

La Suisse avait déjà organisé à deux reprises le concours Eurovision de la chanson par le passé : à Lugano, à l'occasion de la première édition en 1956, et à Lausanne en 1989. "C'est formidable de ramener le concours dans son lieu de naissance près de 70 ans plus tard", s'est réjoui Martin Österdahl, superviseur exécutif du concours Eurovision, par voie de communiqué. "Avec son mélange unique de tradition et d'innovation, Bâle reflète l'esprit de l'événement."