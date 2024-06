L'AB reprend ses quartiers au parc de Bruxelles fin août avec ses festivals gratuits

Les festivals d'été gratuits Boterhammen In Het Park, Feeërieën et Bar Chaud prendront à nouveau leurs quartiers dans le parc de Bruxelles du 26 au 30 août prochains, annonce l'Ancienne Belgique mercredi dans un communiqué.

Boterhammen In Het Park invite depuis 1990 les artistes néerlandophones du moment à se produire sur scène. Het Zesde Metaal, monokimono, MEAU, Willem Ardui, Elmer, Babs, Borokov Borokov, Mariposa, SEF, Deadbeat Larry et Jan De Wilde 80 sont ainsi attendus en plein coeur de la capitale cette année.

Quant au Bar Chaud, qui investissait pour la première fois les lieux l'an dernier, il remettra le couvert, avec de nombreuses activités gratuites au programme. L'AB misera cette année sur Timiss et le collectif de skateuses BX'Elles pour mettre de l'ambiance, avec des ateliers de danse, des cours de skate, des jams et des battles. Au programme également, des concerts, avec entre autres Maria Iskariot, SMR et Ucci Why.