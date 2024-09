L'acteur français Benoît Magimel cambriolé, trois César dérobés

Le domicile parisien du comédien français Benoît Magimel a été cambriolé et ses trois César dérobés, a-t-on appris mercredi de source policière, confirmant une information de BFMTV.

L'acteur, qui était absent de son domicile au moment des faits, a constaté le cambriolage le 3 septembre, à son retour, a confirmé le parquet de Paris, interrogé par l'AFP.

L'enquête a été confiée par le parquet de Paris au 1er district de police judiciaire.

Parmi les objets dérobés figurent les trois César remportés par Benoît Magimel, ceux du meilleur acteur en 2022 et 2023 et celui du meilleur second rôle en 2016.