L'afflux de festivaliers vers le Graspop est pour le moment sous contrôle

Le Graspop a néanmoins fortement encouragé les gens à utiliser les transports en commun et le vélo pour se rendre au festival. "Les festivaliers nous ont entendus, on a actuellement environ 50% de personnes en plus qui viennent en train par rapport aux autres années", a précisé Kris Van Dijk, bourgmestre de Dessel. Des navettes de bus assurent la liaison entre la gare de Mol et le site du Graspop avec un temps d'attente pouvant atteindre une demi-heure pour le moment.

Ceux qui doivent absolument venir en voiture peuvent se rendre sur un parking du hameau de Witgoor à proximité et emprunter une navette. La commune a exceptionnellement autorisé le stationnement dans les rues avoisinant le festival. "Jusqu'à présent, cela se passe sans trop de problèmes", a affirmé M. Van Dijk. "La police a toutefois dû intervenir ici et là. Certaines voitures étaient garées sur une piste cyclable ou bloquaient des allées. Ce n'est évidemment pas le but recherché."