L'ancienne maison de Marilyn Monroe, classée monument historique à Los Angeles

La décision a été approuvée par un vote à l'unanimité. Elle doit permettre à la ville de protéger le bâtiment, situé dans le quartier cossu de Brentwood et récemment acquis par de riches Américains qui souhaitent le raser.

"Il n'y a pas d'autre personne ou lieu dans la ville de Los Angeles qui soit aussi emblématique que Marilyn Monroe et sa maison de Brentwood", a souligné la conseillère municipale Traci Park.

"Certaines des images les plus célèbres d'elle ont été prises dans cette maison, sur ce terrain et près de sa piscine. Marilyn y est morte tragiquement, ce qui la lie à jamais, dans le temps et dans l'espace, à cet endroit", a-t-elle ajouté.

Marilyn Monroe avait acquis cette hacienda de plain-pied de 270 mètres carrés en 1962, juste après son divorce avec l'écrivain Arthur Miller, pour tenter de retrouver un semblant de vie privée.