L'artiste Benoît van Innis est décédé

L'artiste et dessinateur belge Benoît van Innis est décédé samedi à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé dimanche la VRT.

Né le 25 mai 1960 à Bruges, Benoît van Innis a notamment décoré de ses œuvres la station de métro bruxelloise de Maelbeek. Alors que sa première fresque avait été endommagée par les attentats du 22 mars 2016, lors duquel l'un des terroristes s'était fait exploser dans un métro arrêté à la station, l'artiste a créé une nouvelle œuvre en hommage aux victimes. Intitulée "L'Olivier" et symbolisant l'espoir et la paix, cette œuvre recouvre désormais les murs de Maelbeek.

Benoît van Innis avait débuté sa carrière en tant que dessinateur de presse pour des journaux belges et internationaux tels que Le Vif, Knack, Le Monde, Paris Match ou le New Yorker. L'homme était reconnu pour "son style humoristique, tragicomique et poétique", selon la VRT.