Le cinéma belge francophone se féminise mais reste très loin de la parité

Le collectif de professionnelles de l'audiovisuel belge francophone Elles font des films a présenté jeudi au cinéma Galeries, à Bruxelles, les résultats d'une étude sur la représentativité dans les productions audiovisuelles belges entre 2011 et 2022. Elle confirme que les femmes restent sous-représentées à tous les échelons du cinéma, et ce malgré certains indicateurs qui se rapprochent timidement vers la parité.

Menée en collaboration avec le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) et avec l'aide de trois chercheurs de l'UCLouvain, Sarah Sepulchre, Olivia de Briey et Jonathan Dedonder, cette première étude du genre confirme que les femmes restent minoritaires aux postes clés de la réalisation ou de la production.

Seulement un cinquième des longs métrages de fiction initiés en Belgique ont été réalisés par des femmes. Elles réalisent trois fois moins de longs métrages et deux fois moins de courts métrages que les hommes. On ne compte en moyenne que 28% de femmes dans les équipes techniques et elles sont majoritaires uniquement à des postes dits "féminins" (maquillage, scripte, costumes) alors qu'elles sont largement minoritaires à des postes à plus grande responsabilité comme la réalisation, le scénario ou la production.