Le documentaire "Domus de Janas" remporte le Prix du film sur l'art au BAFF

Le jury était cette année composé du réalisateur Arnaud Desplechin, de l'artiste photographe Isabelle Arthuis, de la critique de cinéma Inge Coolsaet et du comédien et cinéaste Tom Adjibi. Dimanche, ces derniers ont décidé d'attribuer le Prix du film sur l'art au documentaire "Domus de Janas", terme qui renvoie littéralement aux "maisons des fées ou des sorcières": en Sardaigne, ces sépultures préhistoriques ont ensuite servi d'abris aux bergers.

Le BAFF propose une compétition nationale de documentaires sur l'art en lien avec la Belgique, des films internationaux hors compétition, des séances jeune public, des rencontres ainsi que des séances en Flandre et en Wallonie.

Le Prix SCAM a lui été décerné à "Alberta's Room" de Victoire Karera Kampire, qui propose un voyage dans les rêves et les cauchemars d'Alberta Gay, mère de Marvin Gaye, star américaine de la soul, tué par son père en 1984. Quant au "Coup de cœur du Young jury", il est lui revenu au documentaire "Broken view" de Hannes Verhoustraete, un essai cinématographique et poétique sur le regard colonial et la lanterne magique.