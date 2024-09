Le festival AlimenTERRE revient en octobre pour une 16e édition

Le festival cinématographique AlimenTERRE, consacré à la question de l'alimentation et de son éthique, reviendra du 4 au 19 octobre en Wallonie et à Bruxelles, a annoncé dimanche son organisatrice, l'ONG Humundi. Un week-end d'ouverture aura lieu au cinéma Vendôme d'Ixelles entre le 4 et le 6 octobre, avant une programmation à travers toute la Wallonie.

Neuf films concourront pour le prix AlimenTERRE du Jury citoyen et trois autres pour le Prix spécial, qui sera remis par un jury d'étudiants belges et congolais.

"AlimenTERRE est une histoire collective de femmes et d'hommes engagés et d'associations solidaires. Le festival continue à se déployer, à renforcer ses partenariats et à développer son réseau en Belgique francophone, en tissant des liens solides", ont souligné les organisateurs. "Plus de 100 partenaires collaboreront à l'événement cette année, dont 54 nouveaux opérateurs."

Outre les projections, de nombreuses autres activités sont au programme telles que des débats thématiques, des tables rondes et des ateliers pour tous les âges. Le théâtre, l'improvisation, le roman graphique et le stand-up seront également mis à l'honneur pour appeler les citoyens à passer à l'action différemment.

L'édition belge ouvrira la tournée internationale du festival AlimenTERRE, également organisé dans 17 pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine.