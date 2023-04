Le festival de musique électronique Hangar revient à Bruxelles pour sa deuxième édition

Le festival de musique électronique Hangar reviendra pour sa deuxième édition les 29 et 30 avril prochains, a indiqué l'organisation mercredi. Prenant place au bord du canal de Bruxelles, le festival est le premier évènement dédié à la musique électronique de l'année à se tenir en plein air.

Des collectifs musicaux aussi bien locaux qu'internationaux, répartis sur deux scènes différentes, seront présents pour l'évènement. Le samedi sera consacré à la house et techno-mélodique, tandis que le programme du dimanche sera plus énergique, accueillant des pionniers de la house et de la techno. Parmi ces artistes se retrouveront notamment Stephan Bodzin, Âme, Gerd Janson ou encore Anfisa Letyago.

Avec une capacité accrue, de nouvelles installations artistiques et une offre de restauration élargie par rapport à l'édition précédente, les organisateurs prévoient d'accueillir cette année un peu plus de 8.000 festivaliers.