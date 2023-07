Le festival Esperanzah! s'ouvre jeudi pour quatre jours de musique et d'arts de la rue

Une quarantaine d'artistes musicaux fouleront les scènes du festival. Jeudi, l'artiste bruxelloise Clara! lancera les festivités au rythme de ses sonorités reggaeton, rap et électro. S'ensuivra l'uppercut de Bagarre, la pop d'Eloi, le rap de Villano Antillano et la psytrance de Mandragora. La première soirée s'achèvera avec le DJ-set de Rokia Bamba.

Vendredi, le duo électro-pop formé par Charlotte Adigery et Bolis Pupul dézinguera l'appropriation culturelle, la misogynie et le racisme dans un enrobage eighties, Naâman, mais aussi Lila Iké, raviront les amateurs de reggae, Songø fera groover les festivaliers sur son afro-pop psychédélique, avant l'arrivée sur scène de Kalika et de sa pop effrontée, puis de Bianca Costa et de sa bossa-trap et enfin du rap de Jok'Air.