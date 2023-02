Le festival Passa Porta dévoile les huit premiers noms pour l'édition de 2023

L'écrivain pakistanais Mohsin Hamid, l'historien britannique Timothy Garton Ash, la philosophe néerlandaise Connie Palmen, la romancière et nouvelliste mexicaine Guadalupe Nettel ou le romancier coréen Sang Young Park et le prix Nobel Annie Ernaux, la femme de lettres ukrainienne Oksana Zabuzhko ou l'auteur malaisien Tash Aw participeront au festival de littérature contemporaine de la capitale. La programmation complète sera dévoilée le 20 février.

Cette année, le Passa Porta Festival englobera l'accueil de l'"ICORN Network Meeting", du 22 au 24 mars, avec la Ville de Bruxelles et le théâtre national. Un grand rassemblement annuel du réseau international des villes-refuges pour écrivains, artistes et journalistes en exil. Quatre-vingts villes dans le monde accueillent des écrivains menacés. Bruxelles encadre des auteurs en exil pendant deux ans. Ces différents auteurs se rassemblent dans une ville chaque année et ils se réunissent donc dans la capitale en 2023. "C'est une façon pour nous de réaffirmer la liberté d'expression" explique Mélanie, membre de Passa Porta.

"C'est dans une véritable continuité que les deux événements ont été pensés, sous une thématique partagée: celle du Refuge", précise les organisateurs. Plusieurs activités seront organisées dans la capitale autour de la thématique pour les festivaliers.

Les auteurs seront accueillis dans différents lieux pour faire découvrir Bruxelles aux festivaliers. "L'idée c'est d'encourager la découverte" précise Mélanie.