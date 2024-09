Le FIFF s'ouvre à Namur ce vendredi

Huit productions espèrent de leur côté décrocher le titre de meilleure première œuvre. Sept sont réalisées par des femmes. Ce sont des étudiants en cinéma qui auront pour mission de désigner la lauréate.

Au-delà des compétitions, le FIFF est aussi une grande fête, et le festival ambitionne comme toujours de "partager le cinéma" et ses émotions. Le retour tant attendu du chapiteau sur la place d'Armes va dans ce sens. Il permettra dès ce vendredi aux festivaliers, passants, écoliers-élèves-étudiants du programme d'éducation à l'image FIFF Campus, journalistes, acteurs et autres professionnels du milieu de se retrouver pour prolonger et décortiquer les émotions des projections. Ou simplement pour boire un verre.

À côté des rencontres et ateliers - comme un atelier de maquillage effets spéciaux par exemple -, le "centre névralgique" du festival proposera chaque soir des DJ sets pour finir la journée en beauté. Ce vendredi, c'est le DJ Voodoo Mama qui enflammera le plancher de la place d'Armes. Comme avant sa disparition temporaire, le chapiteau sera ouvert à tous. Des foodtrucks ont cette année été prévus à ses abords.