Le graphiste belge Michel Olyff est décédé à l'âge de 96 ans

Membre de l'Alliance graphique internationale depuis 1966, Olyff a présidé la Chambre belge de graphistes de 1972 à 1974 et est devenu membre de la Classe des Arts de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique en 1993. Il en a été élu président en 2001.

Fils de l'ingénieur et caricaturiste Hubert Olyff, alias Bizuth, Michel Olyff a débuté sa carrière artistique après des études à l'Institut des arts décoratifs de La Cambre. Son parcours a été marqué par son engagement dans le mouvement CoBrA et sa contribution aux Ateliers du Marais avec des artistes tels qu'Alechinsky.

Son travail graphique s'étendait de la recherche pure au graphisme appliqué. Au cours de sa carrière, Michel Olyff a ainsi créé des marques et des emblèmes, a réalisé des affiches, des timbres-poste, des éléments de signalisation, des livres d'art et scientifiques. L'homme a également illustré des revues et des journaux.