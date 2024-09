Le Lion d'or décerné samedi après une Mostra de Venise stellaire

Après une dizaine de jours de compétition, la course reste très ouverte pour succéder à "Pauvres créatures" du Grec Yorgos Lanthimos, dans lequel Emma Stone faisait voler en éclats les carcans de la pudeur hollywoodienne.

Pedro Almodóvar, Adrien Brody, Nicole Kidman... Isabelle Huppert et son jury se réunissent samedi pour décerner, entre autres prix, le Lion d'or du meilleur film au terme d'une Mostra de Venise rythmée par un défilé de stars sur son tapis rouge.

Parmi les films les plus remarqués cette année par la critique internationale, le premier long-métrage tourné aux Etats-Unis, en anglais, par Almodóvar, "The room next door".

Le porte-étendard du cinéma espagnol met en scène l'actrice britannique Tilda Swinton et sa consœur américaine Julianne Moore dans une histoire de suicide assisté.

A 74 ans, un Lion d'or décerné par le doyen des festivals de cinéma viendrait couronner le parcours unique de l'ancien enfant terrible de la Movida, cinéaste des femmes et des sentiments, multisélectionné mais à qui les plus grands trophées ont toujours échappé, au premier rang desquels la Palme d'or cannoise.