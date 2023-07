Le marché du livre a reculé de près de 4% l'année dernière en FWB

L'année dernière, la littérature générale a connu une hausse de 3%. Les bandes dessinées, en revanche, ont reculé de 3,3%, même si elles conservent la première marche du podium acquise en 2021. A elles seules, les BD et la littérature générale représentent 44% du marché du livre.

Hormis la littérature générale, les livres dédiés au tourisme (+ 36,3%) et les cartes et atlas (+ 35,7%), tous les autres genres éditoriaux sont en repli. Les livres de loisirs et de vie pratique accusent la baisse la plus importante (-10,1%), suivis de la littérature jeunesse (-6,3%), des sciences humaines (-6,2%) et des livres scolaires (-5,2%). Certains d'entre eux restent toutefois au-dessus des résultats de 2020 (Beaux-Arts, Jeunesse, Loisirs/vie pratique, Sciences Humaines), précise l'ADEB.