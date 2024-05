Le Mur de l'Atlantique, vaste mais vain chantier défensif d'Hitler

Plus de 20 millions de m3 de béton, 1,2 million de tonnes d'acier, plus de 6.000 fortins, des barbelés sur 4.000 km de plages : le Mur de l'Atlantique, de la Norvège à la côte basque, fut le plus grand chantier défensif allemand de la Seconde Guerre mondiale.

C'est en France, alors occupée, que son histoire stratégique s'est jouée, le débarquement des Alliés sur les plages normandes le 6 juin 1944 déjouant les prévisions nazies.