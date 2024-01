Le musée de La Boverie à Liège mettra le peintre Paul Delvaux à l'honneur en octobre

Paul Delvaux (1897-1994) est considéré comme un représentant majeur de la peinture belge du XXe siècle. Les organisateurs y annoncent la présence de chefs-d'œuvre qui n'ont plus été vus, ni rassemblés depuis de nombreuses années.

La société Tempora et la Fondation Paul Delvaux se sont associées pour présenter une exposition dédiée à l'artiste belge, à l'automne 2024, au musée de La Boverie. Intitulée "Les Mondes de Paul Delvaux", cette exposition y sera présentée du 4 octobre 2024 au 16 mars 2025, dans le cadre du 100e anniversaire du surréalisme.

Connu comme étant le peintre des femmes et des gares, l'artiste belge y sera dévoilé dans ses différents mondes au travers de peintures, dessins, objets mis en perspective les uns avec les autres ou avec l'œuvre d'autres artistes. L'ambition est d'apporter un éclairage nouveau sur une œuvre intemporelle en positionnant le travail de Delvaux dans le surréalisme et plus largement dans l'histoire de l'art.