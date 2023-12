Le papa de Lucky Luke aurait eu 100 ans cette année: un nouvel album et une expo inédite pour l'occasion

Un nouvel album de Lucky Luke intitulé "Les Indomptés" sort dans les librairies à quelques jours de la St-Nicolas et de Noël. C'est en quelque sorte un album anniversaire puisque le père de Lucky Luke, Morris, aurait eu cent an cette année. À cette occasion, une exposition lui rend hommage. Elle rassemble cent œuvres du créateur d'un cow-boy pas comme les autres qui a marqué plusieurs générations.

C'est un personnage emblématique et incontournable de la bande dessinée internationale. 15 couvertures originales sur les aventures du cow-boy solidaire sont affichées pour la première fois dans notre pays. "C'est incroyable, ça fait 35 ans que je collectionne des BD et des originaux, mais voir ça, c'est la première fois. On est très content", confie un visiteur de l'expo. "On mesure à quel point cet artiste est doué. Les traits vus de près sont absolument spendides, les couleurs sont extraordinaires. C'est vraiment un enchantement", s'émerveille une autre visiteuse.

Les planches sont disposées dans l'ordre chronologique de leur création. Avec la présence des toutes premières, l'exposition permet de voir comment le dessin de Morris et le personnage de Lucky Luke ont évolué depuis son apparition en 1946. "C'est toujours impressionnant de voir l'évolution dans les œuvres et la progression d'un personnage, d'un personnage qu'on a connu, qui fait partie de notre enfance, voir comment il était avant et comment il est devenu maintenant... C'est toujours génial à voir", partage un visiteur de l'expo.