Le pianiste cubain Rolando Luna, "promeneur" de l'improvisation

"L'improvisation, c'est parcourir un chemin sans l'avoir jamais parcouru auparavant, et j'adore ça", confie le pianiste dans un entretien, à quelques jours de son grand concert solo à La Havane, à l'occasion de la 39e édition du festival international "Jazz Plaza" de Cuba.

Dernier arrivé dans la grande famille des pianistes cubains, Rolando Luna, 45 ans, confie à l'AFP son plaisir de l'improvisation, cette "promenade" pleine de surprises où il mêle en toute liberté jazz, classique et musique traditionnelle cubaine.

"Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai envie d'emprunter ce chemin, je vais me promener et je me laisse surprendre", raconte le musicien, en pleine répétition dans le célèbre studio Abdala de la capitale, où il a enregistré son premier album au début des années 2000, immédiatement salué par la critique cubaine.

Le chemin emprunté par le pianiste pour en arriver là n'était pourtant pas tout tracé, contrairement à nombre de ses collègues de l'île qui ont baigné dans la musique dès l'enfance.

Né en 1978 à La Havane de parents ingénieurs, Rolando Luna commence la guitare classique à l'âge de 12 ans. Mais il s'ennuie ferme et pense à arrêter la musique, jusqu'à sa découverte du piano et du jazz trois ans plus tard.