Le procès de Nicolas Bedos pour agressions et harcèlement sexuels s'est ouvert à Paris

Le procès de l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos s'est ouvert jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023.

Le prévenu, âgé de 45 ans, est entré dans la salle d'audience sans faire de déclaration, accompagné de sa compagne, Pauline Desmonts, et de son avocate. Il a ensuite été rejoint par sa soeur Victoria et sa mère, Joëlle Bercot (la dernière épouse de Guy Bedos).