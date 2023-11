Le Russe Dmitry Pinchuk remporte le 8e Concours International Adolphe Sax à Dinant

Le Russe Dmitry Pinchuk a remporté, samedi soir, la huitième édition du Concours international Adolphe Sax à Dinant. Il devance l'Italien Alessandro Malagnino et un autre Russe, Mikhail Kazakov.

Les Japonais Wataru Hirai et Kenta Igarashi et le Russe Vladimir Petskus se sont quant à eux respectivement classés 4e, 5e et 6e de cette finale.

Ces six saxophonistes s'étaient qualifiés pour la finale de ce concours qui avait lieu vendredi et samedi soir en la collégiale de la cité mosane.