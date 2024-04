Le salon fantasy FACTS de Gand a attiré plus de 32.000 visiteurs

Les visiteurs, pour la plupart déguisés en personnages de fiction, ont pris part à des activités, des spectacles et des ateliers sur les séries, les jeux vidéo, les jeux de société et la pop culture de manière générale. Plus de 400 exposants participaient à l'événement.

Le salon a débuté samedi sur une fausse note alors que le personnel de la société de transports publics De Lijn s'est mis en grève de manière spontanée, paralysant la circulation des bus et des trams. Les organisateurs du salon ont alors mis en place un service de navettes entre la gare de Gant-Saint-Pierre et le Flanders Expo. "Au total, quelque 6.000 trajets ont été assurés", indique le responsable de l'événement.