Le soft power nigérian entre en force aux Grammy Awards

Les plus grands représentants de ce style musical au succès mondial, venu tout droit du Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, dominent la toute nouvelle catégorie récompensant la "meilleure performance musicale africaine".

La présence d'Asake, Burna Boy, Davido et Ayra Starr à cette grand-messe de l'industrie musicale témoigne de l'influence croissante du soft power du Nigeria, via la musique mais aussi le cinéma et la mode, selon des responsables de ces secteurs interrogés par l'AFP.

Avec plus de 223 millions d’heures d'écoute et 7,1 milliards de streams sur Spotify en 2023, l'Afrobeats est l'un des genres musicaux les plus en vogue au monde, selon les chiffres publiés sur le site de la plateforme d'écoute.

Depuis quelques années les grands noms de l'Afrobeats dont Burna Boy, Davido, WizKid, Tems et Rema, remplissent les plus grandes salles de concert au monde et collaborent avec des superstars mondiales comme Ed Sheeran, Beyonce, Selena Gomez et Justin Bieber.

"La musique africaine est dominante depuis des années. Vous me demandez si nous aurions dû être reconnus avant? Certainement. Les choses prennent du temps", a confié Davido à France 24 lors d'une interview à propos des Grammys cette semaine avant de se produire dans le stade bondé Accor-Arena à Paris.