L'écrivaine et prix Nobel de littérature Alice Munro est décédée à l'âge de 92 ans

L'écrivaine canadienne Alice Munro, lauréate du Prix Nobel de littérature en 2013, est décédée mardi à l'âge de 92 ans. L'autrice souffrait depuis plusieurs années de démence et s'est éteinte dans une maison de repos dans la province canadienne d'Ontario, a révélé mardi sa famille, citée par le quotidien canadien The Globe and Mail.