Les cinq leçons des nominations aux Oscars

Absence de réalisatrices féminines, surprise dans la catégorie meilleure actrice, mention honorable pour le succès populaire indien "RRR": voici les principaux enseignements des nominations aux Oscars, annoncées mardi et dominées par la comédie "Everything Everywhere All At Once".

La cérémonie de remise des statuettes aura lieu le 12 mars.

- #OscarsSoMale -

Depuis 2015 et l'apparition du mot clé #OscarsSoWhite, la cérémonie est routinière des polémiques sur son manque de diversité.

Avec "Women Talking", qui met en scène des membres d'une communauté religieuse victime de violences, et le film d'action afro-féministe "The Woman King", les cinéastes Sarah Polley et Gina Prince-Bythewood semblaient pourtant nourrir des prétentions légitimes.

L'Académie leur a préféré un casting entièrement masculin, incluant notamment l'incontournable Steven Spielberg ("The Fabelmans") et le duo derrière la comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once", Daniel Kwan et Daniel Scheinert.

La polémique est loin d'être nouvelle dans cette catégorie. Jusqu'en 2021, Katryn Bigelow ("Démineurs") était la seule femme à avoir remporté une statuette pour sa réalisation. Mais ces deux dernières années, les Oscars avaient récompensé Chloe Zhao pour "Nomadland" et Jane Campion pour "The Power of the Dog".

- "To Leslie" en embuscade -

L'actrice Andrea Riseborough a été l'une des nominations les plus inattendues mardi, pour son rôle dans "To Leslie". Elle y incarne une mère de famille alcoolique, remplie de remords après avoir gagné à la loterie et dilapidé rapidement son magot.

Son interprétation avait été acclamée par la critique, et soulignée par d'autres acteurs comme Edward Norton ou Gwyneth Paltrow, mais le film a pris une claque en salles. Avec à peine plus de 27.322 dollars de recettes selon le site BoxOfficeMojo, presque personne n'a vu ce long-métrage au cinéma.

- Surprise "spielbergienne" -