Les Country Music Awards snobent l'album "Cowboy Carter" de Beyoncé

Beyoncé n'est toujours pas la bienvenue aux Country Music Awards, dont l'annonce des nominations lundi a fait grand bruit en raison de l'absence de l'album "Cowboy Carter" à la tonalité country revendiquée par la reine mondiale du R'n'B et de son hit "Texas Hold 'Em".

La boucle est bouclée: en 2016, "Queen Bey" avait été victime de racisme après avoir joué sa chanson country "Daddy Lessons" lors des récompenses de la Country Music Association (CMA), expérience en grande partie à l'origine de l'écriture de "Cowboy Carter".

"Les critiques qui m'ont visée quand j'ai mis le pied dans (la country) m'ont forcée à dépasser mes propres limites", avait-elle écrit sur Instagram. Cet album sorti fin mars "est le résultat des défis que je me suis lancés et du temps que j'ai pris à tordre et à mélanger les genres pour cette oeuvre".