"Les critiques face à la restauration de l'Agneau mystique ne sont pas fondées"

Mais l'IRPA, qui a mené la restauration, considère que certains éléments du rapport de l'experte sont diffamatoires. L'Institut souligne également que l'équipe de restaurateurs est composée de personnes expérimentées et hautement qualifiées, dont plusieurs spécialistes internationalement reconnus.

Bien que l'experte soit professeure émérite à la KUL, elle n'a plus été impliquée dans les techniques modernes de restauration depuis plus d'une décennie, selon l'IRPA. "Mme Verougstraete a créé un enchevêtrement difficile à démêler d'observations erronées, de faits alternatifs, de citations sorties de leur contexte, de critiques infondées et de fausses accusations."

"La professeure met ainsi non seulement en doute l'expertise de l'équipe de restauration, mais aussi le jugement des autres membres des comités consultatifs et des 23 membres du comité d'experts internationaux qui ont suivi la restauration", conclut l'Institut royal.