Les détenteurs du pass musées franchissent la barre des 2 millions de visites

Les détenteurs du pass musées, le sésame qui permet de visiter plus de 225 musées en Belgique pendant un an sans limite, ont déjà effectué 2 millions de visites, indique jeudi un communiqué de la société coopérative museumPASSmusées.

La formule est de plus en plus populaire, si l'on en croit les chiffres, précise le communiqué. Pas moins de 70.000 nouveaux abonnés ont été enregistrés entre septembre 2022 et février 2023. Une étude réalisée par le bureau d'études SEO Economic Research fin 2022 a montré que les détenteurs du pass musées fréquentent les musées quatre fois plus qu'auparavant.

Il n'y a pas que le nombre de détenteurs de pass qui est en hausse. Le nombre de musées proposés augmente également. Avec l'adhésion, entre autres, de la Fondation CAB à Bruxelles et de l'Atlantikwall Raversyde à Ostende, la barre des 225 musées est atteinte. Et, selon l'organisation, de nombreuses autres collaborations sont en cours de préparation.