Les femmes et Sergey Rachmaninov à l'honneur lors des Festivals de Wallonie

Les femmes et le compositeur Sergey Rachmaninov seront mis à l'honneur lors des Festivals de Wallonie 2023, annonce mardi l'organisation dans un communiqué de presse. Placée sous la thématique des utopies, cette 53e édition se déroulera du 30 juin au 13 octobre.

La fédération des Festivals de Wallonie explique vouloir mettre l'accent cette année sur "des œuvres aux messages d'espoir et de paix".

Les femmes seront au centre de la programmation. L'artiste invitée, la pianiste suisse Béatrice Berrut, viendra partager son message humaniste à travers plusieurs représentations. Elle se produira notamment à Bruxelles en juin, puis en compagnie du violoncelliste Bruno Philippe lors d'un passage par Stavelot en août et avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie à Charleroi et à Mons en octobre. La violoniste Sophie de Bardonnèche a, de son côté, reçu carte blanche pour élaborer une programmation autour des femmes compositrices de l'Italie et de la France baroque. Le résultat pourra être écouté à Liège en septembre.