Les musées et centres d'art bruxellois ouverts chaque jeudi soir jusqu'au 18 mai

Les musées et centres d'art dans la capitale ont décidé d'ouvrir leurs portes chaque jeudi soir jusqu'à la Journée internationale des musées du 18 mai. Les visiteurs pourront découvrir leurs coulisses ou participer à des ateliers. L'initiative rentre dans le cadre des "Nocturnes" bruxelloises.

Ce jeudi 13 avril, les intéressés pourront se rendre au MiMa pour le vernissage et l'inauguration des Nocturnes. À cette occasion, les six musées participants présenteront leur programme et une fête sera organisée à partir de 20H30 avec un concert de Maxime.

Le même jour, les curieux peuvent se rendre au Musée des industries et du travail "La Fonderie", au Musée des Égouts, au Musée Maurice Carême ou au Musée de la Résistance de Belgique.