Les "natures" au cœur du festival de Stavelot cet été

La 67e édition du festival de musique de chambre de Stavelot s'ouvrira le 30 juillet prochain pour deux semaines de concerts dans le cadre de l'abbaye et de l'église de la cité des Blancs Moussis. L'accent sera mis sur le thème des "natures", ainsi que sur des hommages aux compositeurs Gabriel Fauré et Joseph Jongen.

L'événement s'ouvrira le mardi 30 juillet par un concert du Quatuor Modigliani et du pianiste Louis Lortie, l'un des maîtres à la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Ils donneront notamment une représentation du Quintette No. 2 de Gabriel Fauré. Ce dernier sera mis à l'honneur tout au long du festival, et plus particulièrement le 3 août, à l'occasion du centenaire de sa mort.

Un hommage sera également rendu au compositeur local Joseph Jongen, dont l'œuvre sera mise en dialogue avec celle d'Igor Stravinsky, à l'occasion d'un concert des pianistes Jean-Claude Vanden Eynden et Eliane Reyes. "Le sacre du printemps" et "Impressions d'Ardennes", deux compositions datées de 1913, seront notamment dévoilées au public.