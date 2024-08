Les Paralympiques débutent, Paris retrouve une ambiance de Jeux

Bertrand GUAY

D'un show tout en musique et en danse, Paris a lancé sous un temps ensoleillé et devant un superbe panorama ses premiers Jeux paralympiques, espérant prolonger l'esprit de fête des JO, et sensibiliser à la cause du handicap.

Avec en toile de fond l'arc de triomphe orné des "Agitos", symboles du mouvement paralympique, la plupart des 4.400 athlètes ont entamé leur défilé sur le bas des Champs-Elysées pour se diriger vers la Place de la Concorde, théâtre du lancement des premiers Jeux paralympiques sur le sol français, qui dureront jusqu'au 8 septembre.