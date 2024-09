Les travailleurs de Filigranes veulent "proposer des solutions" pour "sauver" la librairie

Dans un communiqué en front commun, les travailleuses et travailleurs de Filigranes dénoncent "la piètre gestion (...) depuis de nombreuses années de (leur) librairie". Ils déplorent les plans de restructuration mis en place depuis 2023 et menant, selon eux, "à une baisse drastique du stock et à de nombreux licenciements", qui ont "contribué à la détérioration du climat de travail et à la dégradation de la qualité du service offert à nos lecteurs".

Face au risque de fermeture des librairies Filigranes, installées à Bruxelles, Ixelles et Knokke, le personnel appelle à "une remise en question de la gestion et une réorientation des priorités pour remettre la librairie au service des Bruxellois".