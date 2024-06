L'exposition "Histoire de ne pas rire" attire 100.000 visiteurs à Bozar

L'expo honore 100 ans de surréalisme en Belgique et accorde une attention particulière aux contacts entre les artistes belges et les surréalistes internationaux. Le Palais des Beaux-Arts abrite pour l'occasion 260 œuvres de René Magritte, Jane Graverol, Marcel Mariën, Rachel Baes, Paul Delvaux, E. L. T. Mesens, mais aussi de Max Ernst, Salvador Dali ou encore Giorgio De Chirico.

En attirant 100.000 visiteurs en moins de quatre mois, "Histoire de ne pas rire" est l'une des expositions les plus populaires de ces dernières années à Bozar. Elle a également été saluée par le New York Times et Le Monde, notamment.