L'innocence de Richard Berry est "totalement incontestable" selon son avocat

L'avocat de Richard Berry a insisté mardi sur l'innocence "totalement incontestable" de l'acteur, en réaction à la décision de la Cour de cassation annulant la condamnation pour diffamation de sa fille envers son ex-belle-mère Jeane Manson.

"L’innocence de Richard Berry, que celui-ci a toujours clamée avec la plus grande vigueur, est totalement incontestable et ne saurait être remise en question, de quelque manière que ce soit", a souligné dans un communiqué transmis à l'AFP Me Dylan Slama.