Madeleine Riffaud, 100 ans, achève ses mémoires de Résistance en BD

C'est le 23 août 1924, dans un village de la Somme, Arvillers, qu'est née celle qui allait devenir "Rainer", son nom de combattante Francs-tireurs et Partisans (FTP).

La résistante Madeleine Riffaud publie vendredi, jour de ses 100 ans, le troisième et dernier tome de ses mémoires de guerre en bande dessinée, où elle livre ce qu'elle n'avait "jamais" voulu dire avant.

La vieille dame habite toujours son appartement du Marais, à Paris, où elle reçoit encore des journalistes.

"Elle marche bien, cette BD", se réjouit son autrice, interrogée par l'AFP en juin.

Quant à l'anniversaire, Madeleine Riffaud ne voulait pas en faire une fête. "Oh non! Je veux même pas qu'on en parle. Sinon, ils vont tous me tomber dessus".

Le troisième tome de "Madeleine, résistante", avec Dominique Bertail au dessin, et Madeleine Riffaud et Jean-David Morvan au scénario, s'intitule "Les Nouilles à la tomate". Elle s'en souvient comme de l'un des délices de la Libération.

- "On en est malade" -

Mais avant cela, il a bien fallu retracer, pour son co-scénariste, des moments terribles entre les mains de la Gestapo. "Tome 3, je suis en taule. Je voulais pas lui parler des tortures. J'en parle jamais. Et puis, cet animal, il m'a dit: mais si parles-en! Ah ben ça... on en est malade tous les deux", affirme-t-elle.