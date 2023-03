Mauritanie : les manuscrits de Chinguetti, un trésor précieusement conservé

Il garde 700 de quelque 6.000 manuscrits conservés dans les treize bibliothèques de Chinguetti, joyaux de cet ancien carrefour commercial situé en Mauritanie au coeur du Sahara et classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Assis en tailleur sur une peau de mouton, vêtu d'un boubou bleu, l'habit traditionnel masculin mauritanien, Saif manipule avec d'épais gants de coton les fines pages qu'il tient entre les mains.

Il explique que l'encre à base de charbon de bois et de gomme arabique sauvegarde les histoires et les connaissances des temps anciens sur la religion, l'astronomie, les lois, les mathématiques et la poésie.

"Nous préservons la mémoire du monde qui a traversé ces mêmes ruelles anciennes", lance-t-il avec un geste théâtral de la main.