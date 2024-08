Meilleur démarrage depuis des années au Pukkelpop avec 55.000 participants à l'ouverture

Le véritable coup d'envoi du festival aura lieu vendredi à 11h45 avec Sigfried & Joy. Dizzee Rascal, Slift, sigma (DJ set), Stormzy et Fred Again.., entre-autres, sont également au programme. La chanteuse anglaise Nieve Ella Pickering a en revanche dû annuler sa prestation pour des raisons de santé.

La E-Rena, un espace dédié à la technologie, ouvrira aussi ses portes vendredi. Les festivaliers pourront notamment y découvrir les dernières innovations en termes d'intelligence artificielle (IA), de jeux-vidéos et d'e-sport.

Les journées de samedi et dimanche proposeront aussi une flopée de concert dans tous les styles avec par exemple Grandson, Stikstof, Sam Smith, Enter shikari, Charlotte de Witte, Electric Callboy, Rise Against, Motionless in White, Crystal Fighters, Overmono ou encore Royal Blood, qui remplace au pied levé Queen of the Stone Age, forcé d'annuler son concert pour raisons médicales.