Moodymann et Omar S ajoutés à l'affiche du festival de musique électro Paradise City

Outre les virtuoses de la house music que sont Moodymann et Omar S, Ben UFO et Christian Löffler seront derrière les platines au domaine de Ribaucourt. Le premier fera vibrer le public avec sa musique à la croisée entre dubstep, techno et garage alors que le second proposera aux festivaliers un mélange de musique néo-classique de techno et de deep house.

La DJ berlinoise Hyperaktivist viendra ravir les amateurs de hard techno alors que Gabrielle Kwarteng, Bibi Seck en DJ Holographic enchanteront le public avec des sonorités house plus chaudes et teintées de funk ou de disco.