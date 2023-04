A New York, l'écrivain haïtien Makenzy Orcel décroche le Goncourt version américaine

Le plus prestigieux des prix littéraires français s'est internationalisé avec des "sélections prix Goncourt" dans 35 pays que doivent départager des étudiants en littérature française et francophone.

Pour sa seconde édition aux Etats-Unis, l'Académie Goncourt a dévoilé le "Choix Goncourt United States" lors d'une cérémonie à Manhattan, à la Villa Albertine de l'ambassade de France, présidée par Anne Berest, lauréate en 2022 et entourée d'étudiants de huit universités (Columbia, Duke, Harvard, MIT, New York University, Princeton, University of Virginia et Yale).

Ces jeunes bilingues -- des femmes pour l'essentiel américaines, françaises et d'autres nationalités -- ont étudié pendant des mois en français six livres de la sélection du Goncourt 2022 remporté en novembre par la Française Brigitte Giraud avec "Vivre vite" (Flammarion).

Le jury de ces jeunes universitaires littéraires a donc attribué son Goncourt dans une déclinaison américaine à "Une somme humaine" (Rivages) du romancier et poète haïtien Makenzy Orcel, qui fait parler d'outre-tombe sur 600 pages, dans une langue foisonnante et ininterrompue, une femme habitée par la poésie et la violence.