Nicolas Bedos devant la justice pour agressions et harcèlement sexuels

Julie SEBADELHA

L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos est jugé jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023.

Le prévenu, âgé de 45 ans, sera présent à l'audience, selon son avocate Julia Minkowski.

Le premier dossier remonte à la nuit du 1er au 2 juin 2023, lors d'une soirée en boîte de nuit. Une jeune femme accuse le réalisateur de s'être dirigé vers elle, tête baissée avant de tendre la main droite au niveau de son sexe, par-dessus son jean.