Nine d'Urso, la fille d'Inès de la Fressange, sera George Sand pour France 2

Nine d'Urso, la fille de l'ex-mannequin Inès de la Fressange, incarne l'écrivaine George Sand dans une mini-série pour France 2 dont le tournage a commencé lundi et dans laquelle joue aussi la chanteuse Barbara Pravi, a indiqué la chaîne publique.

"Portant le pantalon et fumant la pipe, cette grande amoureuse va aussi accumuler les scandales en collectionnant amants et maîtresses, dont les plus célèbres sont Alfred de Musset et Marie Dorval, la grande actrice du théâtre romantique", a ajouté France Télévisions.

Musset sera incarné par Oscar Lesage (qui jouait le mari de Brigitte Bardot Jacques Charrier dans la série consacrée à l'actrice en 2023) et Marie Dorval par la chanteuse Barbara Pravi.

Le tournage se poursuivra jusqu'au 26 juin dans le Centre-Val-de-Loire, les Hauts-de-France et en région parisienne.