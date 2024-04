Nolwenn Leroy tête d'affiche d'une série TF1

Le premier des six épisodes de ce thriller situé en Bretagne, comme son nom l'indique, a été projeté en avant-première dimanche à Cannes, en présence d'une partie de son équipe.

Après Louane ("Visions") et Julien Doré ("Panda"), Nolwenn Leroy sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle série de TF1, "Brocéliande", dont elle incarne le rôle principal, un "défi énorme" sur lequel est revenue la chanteuse à l'occasion du festival Canneseries.

"Je fais un métier, mon premier métier, où je suis seule. Je joue sur scène avec un groupe, mais on est beaucoup seul en vérité, et là je savourais le fait de ne jamais être seule, de partager, d'échanger" et "d'apprendre", a-t-elle ajouté.