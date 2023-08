Nouvelle chute du nombre d'abonnés de Disney+, qui resserre toutes les vis

Disney+, la plateforme de streaming de Disney lancée en fanfare fin 2019, a perdu des abonnés pour le troisième trimestre consécutif, mais le groupe californien a promis de remonter la pente cet été et d'améliorer sa rentabilité.

Ce n'est pas le seul souci du Royaume enchanté, qui subit une grève historique des scénaristes et acteurs et à des recettes médiocres dans les cinémas et sur les chaînes de télévision, ses canaux traditionnels.