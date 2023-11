Paris Games Week: le cosplay, incontournable animation du salon

Dans les allées du plus gros salon français consacré au jeu vidéo, les différentes versions du costume de Spider-Man sont de loin les plus répandues, dans le sillage de la sortie fin octobre du dernier volet, qui a battu un record commercial avec plus de 2,5 millions d'exemplaires écoulés.

Benjamin Ounnas, 24 ans, a choisi d'incarner un autre personnage du même jeu: Miles Morales. "Cette passion tourne autour du fait de partager nos costumes, nos créations", explique-t-il à l'AFP. "On fait rêver les gens, les grands comme les enfants".

Les participants au salon -quelque 200.000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche- sont en effet nombreux à arrêter les cosplayers pour leur demander une photo souvenir.