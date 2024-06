Pedro Almodóvar et sa muse Madrid s'exposent dans la capitale espagnole

"L'histoire de Pedro Almodóvar et de Madrid est une histoire d'amour réciproque. Pedro Almodóvar est Pedro Almodóvar grâce à Madrid, ils sont indissociables", explique à l'AFP le commissaire de l'exposition, Pedro Sánchez, auteur de "Todo sobre mi Madrid (Tout sur mon Madrid). Promenade dans le Madrid d'Almodóvar", allusion à "Tout sur ma mère" (1999).

Cinéaste des femmes, Pedro Almodóvar a la réputation d'être fidèle à une poignée d'actrices incarnant ses héroïnes, mais sa muse d'hier et de demain, c'est Madrid. Jusqu'au 20 octobre, la ville rend hommage à cette relation amoureuse à travers l'exposition "Madrid, chica Almodóvar".

"Il a rendu à Madrid tout ce qu'elle lui avait donné, et plus encore, en tant que muse. Madrid apparaît dans tous les films d'Almodóvar. C'est elle, la vraie +chica Almodóvar+ (la fille Almodóvar), beaucoup plus que Penelope Cruz, Carmen Maura ou Marisa Pérez", poursuit-il en déambulant dans l'exposition.

Pour l'accueillir, il ne voyait que le centre culturel Conde Duque: c'est devant sa façade que Carmen Maura demande dans "La loi du désir" (1987) à un employé municipal nettoyant la rue de l'asperger d'eau. La scène de nuit, inoubliable, a immortalisé l'actrice dans sa robe orange, asphyxiée par la chaleur de la ville l'été.

"Beaucoup d'étrangers connaissent Madrid ou la culture espagnole à travers ses films. Comme on va à la fontaine de Trevi à Rome ou au bar d'Amélie à Paris, on a un premier contact avec Madrid avec sa cinématographie", explique M. Sánchez.