Plaintes des enfants d'Alain Delon: Hiromi Rollin "conteste l'intégralité des faits"

Hiromi Rollin, présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon et visée par deux plaintes des enfants de l'acteur, notamment pour des faits de harcèlement moral, "conteste l'intégralité des faits" qui lui sont reprochés, a indiqué vendredi son avocat, Me Yassine Bouzrou.

Selon des informations du Parisien/Aujourd'hui en France vendredi, elle aurait été expulsée mercredi de la résidence de Douchy-Montcorbon (Loiret), dont l'acteur avait fait l'acquisition dans les années 1970.

"Madame Rollin déposera plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées subies le 5 juillet 2023 et constatées par un certificat médical", a ajouté Me Bouzrou.