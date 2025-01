Plongez dans l'univers des stars avec le livre "Célèbre", de Maud Ventura: "Celle qui chamboule tout"

Aujourd'hui, je vous parle du dernier roman de Maud Ventura, "Célèbre", publié aux éditions L'Iconoclaste. C'est l'un des plus grands romans de l'année 2024. A travers ce livre, partez à la rencontre de Cléo, une jeune femme qui a toujours rêvé de devenir une star de la chanson. Tout ce qu'elle voulait ? Devenir célèbre.

Pour y parvenir, Cléo fait absolument tout. Elle y arrive et cotôie les plus grandes scènes, les plus grandes stars. Des paillettes aux désilusions, des fans en délirs aux paparrazzis déchaînés, de la foi à la gloire, en passant par l'ascension, plongez dans les coulisses de la célébrité.

Tout au long de ces 500 pages, vous allez véritablement rentrer dans la peau d'une star.

"Célèbre" est un roman inclassable sur la célébrité. Celle qui chamboule tout et fascine.

